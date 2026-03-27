ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Польша одержала волевую победу над Албанией и вышла в финал плей-офф отбора на ЧМ-2026

В решающем матче за путевку на Мундиаль поляки сразятся с обидчиком сборной Украины.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сборная Польши / © Associated Press

Сборная Польши одержала волевую победу над Албанией в полуфинальном матче плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Поединок в Варшаве завершился со счетом 2:1.

Албанцы открыли счет в конце первого тайма — на 42-й минуте голом отличился Арбер Ходжа.

Однако во втором тайме поляки сумели совершить камбэк. Сначала на 63-й минуте счет сравнял Роберт Левандовски, а затем на 73-й минуте Петр Зелинский забил победный мяч. Два ассиста занес в свой актив Себастьян Шиманский.

Таким образом, поляки вышли в финал плей-офф отбора на ЧМ-2026, где 31 марта сразятся за путевку на Мундиаль со сборной Швеции.

Шведы в своем полуфинальном матче плей-офф обыграли сборную Украины со счетом 3:1.

Вместо решающего поединка за выход на Мундиаль команда Сергея Реброва 31 марта проведет товарищеский матч против Албании.

Напомним, финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie