Польша отменила этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов

Польша отменила проведение этапа Кубка мира по женской рапире в Познани из-за скандального решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщается на официальном сайте Польской федерации фехтования (PZS).

"Польская федерация сообщает, что в связи со сменой руководством Международной федерации фехтования (FIE) правил отбора на Кубок мира по рапире среди женщин в Познани в отношении спортсменов и вспомогательного персонала, имеющих российские и белорусские паспорта, руководство PZS вынуждено отменить эти соревнования.

Введенные FIE на 4 апреля 2023 года изменения лишили организаторов Кубка мира – PZS и Университет Адама Мицкевича в Познани – любого влияния на процесс приема зарегистрированных участников и вспомогательного персонала, а также ввели метод проверки таких лиц на связи с агрессией в Украине, который отличается от предложенного ранее PZS и основанный на неточных предпосылках, не гарантирует должной проверки этих лиц.

Введенная FIE на 4 апреля 2023 процедура означает, что украинские фехтовальщики не будут участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже 2024 года, а с другой стороны, существует риск допуска большого количества спортсменов с российскими и белорусскими паспортами плохо контролируемым способом.

Польская ассоциация фехтования поддерживает Федерацию фехтования Украины в ее стремлении отстранить от соревнований и мировой фехтовальной среды людей, которые поддерживают жестокую войну в Украине и одобряют режим Владимира Путина, потому, как организатор Кубка мира в Познани, она не могла смириться с такой ситуацией", – говорится в заявлении Польской федерации фехтования.

Этап Кубка мира по женской рапире в Познани должен был состояться с 21 по 23 апреля.

Ранее сообщалось, что российские фехтовальщики пропустят этап Кубка мира в Польше из-за отказа выполнить требование организаторов соревнований и подписать декларацию, в которой публично осуждается вооруженная агрессия РФ против Украины.

Напомним, из-за отмены "бана" спортсменов стран-агрессоров Германия отказалась принимать Кубок мира по женской рапире. По аналогичной причине Дания решила отменить международный турнир в Копенгагене, а Франция отказалась проводить этап Кубка мира по мужской шпаге.

Читайте также:

На Кубке мира по фехтованию Украине запретили устроить акцию против возвращения россиян и белорусов

"Катастрофическая ошибка": более 300 фехтовальщиков призвали пересмотреть решение о возвращении россиян

Еще одна международная спортивная федерация вернула россиян и белорусов к соревнованиям