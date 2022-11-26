Польша – Саудовская Аравия: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

В субботу, 26 ноября, в матче 2-го тура группы C чемпионата мира-2022 по футболу сборная Польши сыграет с Саудовской Аравией.

Поединок состоится на стадионе "Эдьюкейшн сити" в Дохе. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени.

Кроме поляков и саудитов в этом квартете также играют Аргентина и Мексика. Свой поединок они также проведут 26 ноября, но позже – в 21:00 по Киеву.

В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.

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Где смотреть матч Польша – Саудовская Аравия

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Польша – Саудовская Аравия

В предстоящем поединке специалисты прогнозируют победу польской сборной. По их победе можно поставить с коэффициентом 1,75. Ничья – 3,65. Триумф саудитов оценивается коэффициентом 5,20.

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