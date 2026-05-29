Польша — Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Следите на нашем сайте за ходом первого поединка "сине-желтых" под руководством Андреа Мальдеры.

Польша — Украина

Польша — Украина / © Associated Press

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины по футболу, которая не вышла на чемпионат мира-2026, проведет товарищеский матч против команды Польши.

Поединок состоится в польском Вроцлаве, на "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Для "сине-желтых" это будет первый матч под руководством нового главного тренера — итальянца Андреа Мальдеры, который заменил на этом посту Сергея Реброва.

Поскольку Украина и Польша не вышли на ЧМ-2026, этот спарринг станет для них подготовкой к Лиге наций-2026/27, где соперниками "сине-желтых" в Лиге В станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч команда Мальдеры сыграет 25 сентября против венгров.

Смотрите альтернативное комментирование поединка Польша — Украина на Youtube-канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча Польша — Украина.

