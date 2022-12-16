Польша в финале Мундиаля: стало известно, кто будет судить решающий матч ЧМ-2022

В воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины встретится с национальной командой Франции в решающем матче чемпионата мира-2022.

ФИФА назначил бригаду арбитров из Польши на финал Мундиаля. Главным арбитром матча будет Шимон Марциняк.

Ассистенты – его соотечественники Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич.

Марциняк станет первым поляком, судящим финал ЧМ как главный арбитр. На Мундиале он работал на двух матчах: Франция – Дания (2:1) на групповом этапе и Аргентина – Австралия (2:1) в 1/8 финала.

Марциняк прокомментировал свое назначение на поединок.

"Жду замечательную игру. Аргентина и Франция – две большие команды с потрясающими футболистами, которые ежесекундно могут сделать что-то невероятное. Мы судили обе команды, они нас знают. Мы сделаем все, чтобы об арбитрах не было сказано ни слова.

Я мечтал об этом в детстве. Когда играл в футбол, думал, что, возможно, буду играть так хорошо, что выиграю чемпионат мира. Сегодня я арбитр, и для арбитра судить финал чемпионата мира – это тоже самое, что поднимать трофей", – цитирует Марциняка Przeglad Sportowy.

Поединок Аргентина – Франция состоится на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17.00 по киевскому времени.

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