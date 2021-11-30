"Польская сборная - смешное определение": в Госдуме истерика после слов футболиста о российской немощи

Правда глаза колет.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов по-хамски ответил на высказывания польского защитника московского "Локомотива" Мацея Рыбуса, назвавшего сборную России "командой не слишком высокого уровня".

"Он же поляк. Рыбус не говорит про свой клуб, он говорит про нашу сборную. Вообще, польская сборная - смешное определение. Это сигнал, что все эти экзотические персонажи, которых мы покупаем за деньги и которые занимают места наших ребят, - бесполезные временщики. Они не готовы играть по-настоящему. Это актеры, аниматоры.

Чем быстрее мы избавимся от Рыбуса, тем будет лучше. Человек, который в таком ключе высказывается о нашей сборной, так же относится и к нашим клубам, в том числе и к "Локомотиву", - цитирует Милонова "Спорт-Экспресс".

Сборные России и Польши 24 марта померяются силами в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022. Победитель их одноматчевого противостояния, которое состоится на территории РФ, в финале плей-офф сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.

Напомним, сборная Украины в полуфинале плей-офф встретится с национальной командой Шотландии, а в случае победы в решающей битве за попадание на мундиаль команду Александра Петракова ждет победитель пары Уэльс - Австрия.

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