Польские пограничники объяснили, почему задержали Усика в аэропорту Кракова и одевали наручники

Спикер Карпатского отдела Пограничной службы Польши Яцек Михаловский и пресс-секретарь краковского аэропорта "Балице" Наталья Винсе рассказали детали задержания чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика в аэропорту польского Кракова.

Об этом сообщает Укринформ.

"Дело касалось двух граждан Украины. Один из них не был допущен на рейс, а другой сказал, что без него не полетит", – сообщил Михаловский, добавляя, что недопущенным было лицо, сопровождавшее Усика.

По его словам, в итоге перевозчик не допустил обоих украинцев на рейс. Они лишились статуса пассажиров, но не захотели покинуть зону выхода (gate – прим.).

"Это приводило к задержке с вылетом самолета, а ввиду того, что они не реагировали на просьбу работников перевозчика об уходе из этой зоны, поэтому согласно процедуре были вызваны пограничники из группы спецреагирования", – сообщил Михаловский.

Как отметил пограничник, на одного из украинцев были одеты наручники.

"Но это была превентивная мера, чтобы только довести его до служебного помещения, где он сразу же был раскован. Мужчины не сопротивлялись, но были в возбужденном состоянии", – подчеркнул Михаловский.

По его словам, с ними была проведена беседа, в аэропорт прибыл также украинский консул.

"Задержанные не получили ни одного наказания, а только предупреждения", – констатировал представитель Карпатского отдела Пограничной службы РП.

Он отметил, что это не какая-то исключительная ситуация: такие инциденты случаются в аэропорту несколько раз в неделю.

Пограничник также уточнил, что из-за этого инцидента самолет сообщением Краков-Салоники вылетел с часовым опозданием.

В свою очередь, в комментарии агентству спикер краковского аэропорта "Балице" Наталья Винсе, сообщила, что после этого инцидента украинский боксер вместе с сопровождавшим его лицом покинули аэропорт и больше не возвращались.

Представители Карпатского отдела Пограничной службы РП и аэропорта "Балице" не сообщили, какой была причина недопуска сопровождавшего Усика человека на борт самолета.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали вероятную причину задержания Усика в аэропорту Кракова. Утверждается, что Александр должен был лететь в Испанию вместе со своим тренером Сергеем Лапиным, однако по непонятным причинам последнего не захотели пускать на борт самолета и впоследствии задержали его. В ответ чемпион отказался лететь самостоятельно и выступил против задержания друга, в результате чего их обоих арестовали.

Напомним, поздно вечером 17 сентября Усык был задержан в аэропорту Кракова. Соответствующее видео выложил в соцсетях первый заместитель председателя комитета ВР по молодежи и спорту Жан Беленюк.

Жена боксера Екатерина прокомментировала задержание своего мужа словами "все хорошо, позже Александр все объяснит, ничего криминального".

Сам Усик уже прокомментировал задержание в аэропорту Кракова. Ситуацию он назвал "недоразумением, которое быстро решилось". Также он записал видеообращение, где сообщил, что уже находится на свободе. Подробностей, что случилось, боксер не рассказал.

Усика задержали и отпустили в Польше: что это было?

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