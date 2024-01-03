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Польский шахматист отказался пожать руку россиянину на чемпионате мира в Узбекистане (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Польский шахматист отказался пожать руку россиянину на чемпионате мира в Узбекистане (видео)

Поляк Ян-Кшиштоф Дуда не пожал руку россиянину Денису Хисматуллину/Скриншот видео

Ян-Кшиштоф Дуда демонстративно проигнорировал сторонника войны против Украины.

Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда во время чемпионата мира по быстрым шахматам отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину, активно поддерживающему вторжение российских оккупантов в Украину.

Перед одним из матчей турнира в Самарканде (Узбекистан) представитель страны-террориста протянул руку поляку до того, как садиться за шахматную доску. Однако Дуда жестом руки показал, что не собирается прикасаться к россиянину.

Соответствующее видео разлетелось по Сети.

Дуда отказался пожать руку шахматисту из страны-агрессора даже несмотря на риск получить дисквалификацию, ведь поляка могли наказать за "нарушение правил честной игры". В итоге партия завершилась вничью.

Отметим, что Хисматуллин является сторонником захватнической войны, которую российские оккупанты под руководством своего диктатора Владимира Путина ведут против Украины. Шахматист неоднократно навещал российских военных и оказывал им помощь.

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Дата публикации
Просмотры
511
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