Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда во время чемпионата мира по быстрым шахматам отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину, активно поддерживающему вторжение российских оккупантов в Украину.

Перед одним из матчей турнира в Самарканде (Узбекистан) представитель страны-террориста протянул руку поляку до того, как садиться за шахматную доску. Однако Дуда жестом руки показал, что не собирается прикасаться к россиянину.

Соответствующее видео разлетелось по Сети.

Польские сети в настоящее время žiют záznamом начала встречи в bleskovom šachu, в ходе которого польский режиссер Jan Krzysztof Duda не поднял руку своему противнику из России. Rus Denis Chrismatulin славится своей помощью vojny на Ukrajiне. pic.twitter.com/qYKMbOz9Ui — Andreas Papadopulos (@andreas_ppdp) January 2, 2024

Дуда отказался пожать руку шахматисту из страны-агрессора даже несмотря на риск получить дисквалификацию, ведь поляка могли наказать за "нарушение правил честной игры". В итоге партия завершилась вничью.

Отметим, что Хисматуллин является сторонником захватнической войны, которую российские оккупанты под руководством своего диктатора Владимира Путина ведут против Украины. Шахматист неоднократно навещал российских военных и оказывал им помощь.

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