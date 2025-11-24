- Дата публикации
Польского боксера ввели в искусственную кому после жесткого нокаута от украинца
Польский боксер Михал Сочински получил тяжелые травмы в поединке с украинцем Рамазаном Муслимовым.
Польский боксер тяжелого веса Михал Сочински находится в искусственной коме после боя с украинцем Рамазаном Муслимовым.
Об этом сообщил промоутер поляка Анджей Василевский.
Муслимов брутально нокаутировал соперника в седьмом раунде боя за титул WBC Baltic в первом тяжелом весе. Поляк при падении ударился головой о канвас и долгое время не мог прийти в себя. Сочински вынесли с ринга на носилках и срочно доставили в больницу.
"Гематом нет, зато сильный отек. Решено, что его транспортируют в больницу в Люблине. Врачи говорят, что ситуация стабильная и ничего тревожного не происходит. Результаты МРТ это подтверждают.
Михал будет получать лекарства и, вероятно, еще несколько дней будет находиться в коме. Мы постоянно держим руку на пульсе, находимся на связи с врачами и верим, что все хорошо закончится", – приводит слова промоутера TVP Sport.
Видео нокаута
Добавим, что поражение от Муслимова стало для Сочински первым в профессиональной карьере. Также в его активе 11 побед (8 – нокаутом).
Муслимов выиграл все девять своих боев на профиринге (6 – нокаутом). 30-летний харьковчанин выигрывал золотые медали чемпионата Украины и участвовал в Европейских играх-2019, а теперь завоевал пояс WBC Baltic.
