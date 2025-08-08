- Дата публикации
"Полтава" одержала историческую победу в стартовом матче 2-го тура УПЛ (видео)
Полтавский клуб оказался сильнее ровенского "Вереска".
"Полтава" обыграла "Верес" в стартовом матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Зирка" в Кропивницком завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече полтавчане забили на 34-й минуте – Олег Веремиенко низом пробил в правый угол после скидки, которую выполнил Евгений Мисюра.
На 80-й минуте поединок был приостановлен из-за сигнала воздушной тревоги. Через 40 минут команды вернулись на поле, но счет до финального свистка уже не изменился.
Обзор матча "Полтава" – "Верес"
Для "Полтавы" это первая в истории победа в УПЛ. В этом сезоне клуб дебютировал в элитном дивизионе, в стартовом туре проиграв "Руху".
"Верес" потерпел второе поражение подряд на старте нового сезона. В первом туре ровенский клуб уступил "Динамо".
В третьем туре "Полтава" встретится с другим новичком элиты "Кудровкой", а "Верес" примет "Шахтер". Оба матча состоятся в воскресенье, 17 августа.