"Получала пожелание смерти": известная украинская легкоатлетка – об агрессии россиян

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова прокомментировала отношение российских и белорусских спортсменов, а также обычных людей к войне на Украине.

По словам бронзового призера Олимпиады-2012, ей поступали сообщения с пожеланиями смерти.

Об этом рассказала Рыжикова в интервью Федерации легкой атлетики Украины.

"Когда началась полномасштабная война, в первые дни из России мне написал один спортсмен. Сказал, что понимает, что происходит, но боится за свою семью, поэтому не может делать никаких заявлений или протестов, что все это не поможет, потому что против политики невозможно уходить.

И тут я поняла, насколько мы разные. Украинцы всегда отстаивают свои права и свободы – как в жизни, так и в спорте.

Теперь я уверена, что никто из украинцев в их сторону даже не взглянет. Какими бы хорошими людьми они ни были, и как бы нам ни сочувствовали, но они спортсмены, а значит, лидеры мнений. И они при этом молчат", – отметила она.

При этом Рыжикова говорит, что некоторые белорусы стали в поддержку Украины.

"Из Беларуси есть несколько спортсменов, которые открыто поддерживают Украину. Два года назад они выступили против режима Лукашенко, некоторые даже были вынуждены покинуть страну", — говорит спортсменка.

Между тем, от россиян она получила преимущественно негативные обращения.

"На самом деле от россиян я получила много сообщений, но не со словами поддержки, а с обратным содержанием. В первые дни я выставила пост, который даже не был слишком агрессивным, зато на меня столько всего вылилось. И да, именно от спортсменов".

Я даже не знала, что столько людей меня может найти в инстаграмме. В тот момент поняла, как там все грустно.

Мы, как и все, в первые дни пытались показать правду, рассказать, что происходит, хотели достучаться до людей, которые нам как будто должны доверять, ведь мы соревновались на одних стадионах.

Мы старались донести всем, что у нас война. В ответ со стороны Европы и мира получили безумную поддержку, а со стороны России встречали слова о том, что это все вымысел, что обычные люди ничего не могут сделать или получали пожелания смерти. Это просто дикость", – сказала Рыжикова.

Напомним, что директор донецкого "Шахтера" по футболу ответил людям, недовольным отстранением российских спортсменов.

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