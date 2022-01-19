"Получаю максимум 20%": Усик признался, сколько на самом деле составляет его гонорар за бой

"Получаю максимум 20%": Усик признался, сколько на самом деле составляет его гонорар за бой

Украинца удивила сумма, которую назвали СМИ.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) признался, что суммы его гонораров за бой, которые обнародуют СМИ, не имеют ничего общего с действительностью.

В частности, сообщалось, что украинец якобы получил за бой с Энтони Джошуа 18 миллионов долларов.

"Я читал об этих цифрах и подумал: "А пусть так и будет". А почему бы и нет? Но это не соответствует действительности. В таких поединках, как я боксировал сейчас, я получаю максимум 20%. Это мне, и оттуда уже получают промоутеры и моя команда", — рассказал Усик в интервью на канале Маши Ефросининой на YouTube.

Также спортсмен отметил, что очень много денег тратит во время подготовки к поединкам.

"Идут расходы на подготовку, проживание, питание, я оплачиваю своих спарринг-партнеров, которые приезжают ко мне. Хороший спарринг-партнер в неделю будет стоить минимум 1500$. А он приезжает на 2-3, а то и 5 недель. А у меня тренировки могут идти 10-15 недель. И я плачу за спарринг-партнеров, еду, переезд, дорогу им же, это все делаю я. Потому что это все нужно мне", — сказал Усик.

Он также отметил, что еще не получил выплаты за бой против Энтони Джошуа, но право пересмотра на поединок с британцем, по данным украинского боксера, приобрело 1 миллион зрителей. При этом Усик не уточнил, о какой стране идет речь.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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