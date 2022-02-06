Получил перелом руки на второй минуте боя: украинский боец неудачно дебютировал в UFC (видео)

Получил перелом руки на второй минуте боя: украинский боец неудачно дебютировал в UFC (видео)

Поединок длился менее 90 секунд.

Украинский боец Денис Бондарь неудачно дебютировал в UFC.

Так, в ночь на 6 февраля в Энтерпрайзе (Невада) проходил турнир UFC Fight Night 200. В рамках самого легкого веса украинец провел поединок против Малкольма Гордона из Канады.

Длительной борьбы не получилось, ведь уже на второй минуте противостояния Бондарь получил перелом руки. Как следствие, сражение завершилось досрочной победой соперника.

سريعاً وفي الجولة الأولى Malcolm Gordon يحقق الفوز على Denys Bondar #UFCVegas47

لمشاهدة نزالات UFC مباشرة وحصرياً حمل تطبيق #UFCArabia pic.twitter.com/EFTrS1nG45 — UFC Arabia (@UFCarabia) February 5, 2022

Это поражение стало для Бондаря третьим в карьере. Также он имеет в своем активе 14 побед.

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