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Получил перелом руки на второй минуте боя: украинский боец неудачно дебютировал в UFC (видео)

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Получил перелом руки на второй минуте боя: украинский боец неудачно дебютировал в UFC (видео)

instagram.com/denysbondarpsycho

Поединок длился менее 90 секунд.

Украинский боец Денис Бондарь неудачно дебютировал в UFC.

Так, в ночь на 6 февраля в Энтерпрайзе (Невада) проходил турнир UFC Fight Night 200. В рамках самого легкого веса украинец провел поединок против Малкольма Гордона из Канады.

Длительной борьбы не получилось, ведь уже на второй минуте противостояния Бондарь получил перелом руки. Как следствие, сражение завершилось досрочной победой соперника.

Это поражение стало для Бондаря третьим в карьере. Также он имеет в своем активе 14 побед.

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