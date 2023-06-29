Получил шанс снова поработать с Месси: "Интер" Майами назначил нового главного тренера

Американский клуб "Интер" Майами, который этим летом подписал семикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси, назначил нового главного тренера.

Как сообщает официальный сайт "Интера" Майами, команду возглавил 60-летний аргентинец Херардо Мартино.

Детали и сроки соглашения нового тренера клуб не стал разглашать.

"Он очень уважаемый человек в нашем спорте, чей послужной список говорит сам за себя. Мы уверены, что его достижения в игре и опыт как главного тренера вдохновят нашу команду и порадуют наших болельщиков. С нетерпением ждем того, какое влияние он будет иметь на поле и вне его", – сказал совладелец клуба Дэвид Бекхэм.

Мартино на посту главного тренера "Интера" Майами заменит Фила Невилла, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов – всего 15 очков в 15 матчах.

Херардо ранее уже работал с Месси в "Барселоне" и сборной Аргентины. Также у него есть опыт работы в MLS, ведь в 2018 году становился чемпионом лиги с "Атлантой".

С 2019 по 2022 год Мартино возглавлял сборную Мексики, которую покинул после чемпионата мира-2022 в Катаре.

Ранее сообщалось, что бывший капитан "Барселоны" Серхио Бускетс стал одноклубником Месси в "Интере" Майами. Также, за эту команду выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

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