"Получилось фантастически": Яремчук высказался о своем голе и победе сборной Украины над боснийцами

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над командой Боснии и Герцеговины в полуфинальном матче плей-офф отбора к Евро-2024.

Нападающий испанской "Валенсии" вышел со скамейки запасных на 81-й минуте поединка и помог своей команде совершить камбэк (2:1).

На 85-й минуте Яремчук забил гол с передачи Ефима Конопли, а через три минуты выполнил навес на Артема Довбика, который стал автором победного мяча.

"Босния и Герцеговина, как и мы, хотела поехать на Евро. У них очень хорошо организованная команда, хорошие футболисты. Сложный матч получился, но хорошо, что все хорошо закончилось. С хорошим настроением возвращаемся в Польшу. Знаем, будет много украинских болельщиков (на матче с Исландией – прим.), нужно их порадовать. Украинцам нужно немного положительного настроения сейчас.

Выход на поле в пару к Артему Довбику? Пытался найти для себя свободную зону. Знал, что есть футболисты, которые могут отдать хорошую передачу. Получил хороший пас, забил. Получилось фантастически. Хорошая концовка. Хорошо, когда все хорошо кончается.

Ассист в эпизоде со вторым голом? Это моя работа. Когда выходишь на поле на замену, нужно усилить игру. Вышло так, что я усилил игру, сделал голевую передачу на Артема. Ему нужен был этот гол для уверенности. Рад, что он забил. Двигаемся вперед как команда.

Большое спасибо болельщикам, скучаю по ним. Очень хочется сыграть в Украине с нашими болельщиками. Спасибо, что приехали. Когда ты играешь за сборную, то это только чтобы радовать их, а также ребят, которые сейчас на фронте и держат оборону. Надеюсь, они сейчас очень счастливы. Хочется только передать им большой поклон и поблагодарить, что оберегают нас, мою семью, друзей. Очень им благодарен", – сказал Яремчук в комментарии Суспильне Спорт.

Добавим, что благодаря своему голу боснийцам Яремчук вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров сборной Украины. На счету Романа 14 забитых мячей. Рекордсменом национальной команды остается Андрей Шевченко – 48 голов, которого скоро может обойти Андрей Ярмоленко – 46.

В финале плей-офф отбора к Евро-2024 "сине-желтые" разыграют путевку на чемпионат Европы с Исландией, которая в другом полуфинале разгромила Израиль (4:1).

Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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