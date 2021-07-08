"Получит свои пять минут славы": Фьюри заявил о готовности провести бой против Усика

"Получит свои пять минут славы": Фьюри заявил о готовности провести бой против Усика

Поединок может быть за звание абсолютного чемпиона мира.

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, кто может стать его следующим соперником после того, как он повторно победит американца Деонтея Уайлдера.

"У меня достаточно оппонентов. Все они получат свои пять минут славы, свою возможность провести бой с "Цыганским королем". Как бы то ни было, боксер с хорошим именем всегда получает свой шанс.

Все говорят о Джошуа и Уайлдере, но у нас еще есть Александр Усик, Диллиан Уайт, Энди Руис, Джозеф Паркер. Кто еще? Луис Ортис, его я тоже не собираюсь списывать со счетов. Есть много людей, нацеленных на титульный шанс", - цитирует Фьюри talkSport.

На счету 32-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге, 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. 24 июля 2021 года он должен провести третий бой против Уайлдера.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. Следующий поединок украинец должен провести против чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Бой запланирован на конец сентября 2021 года.

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