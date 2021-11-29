"Получите бан": ФХУ предупредила хоккеистов, собравшихся участвовать в Суперлиге

Федерация готова наказать нарушителей правил.

Хоккейные клубы "Донбасс" и "Краматорск", автоматически исключенные из Чемпионата Украины, а также "Белый Барс" с "Мариуполем" недавно объявили о создании собственного турнира — Суперлиги.

Федерация хоккея Украины на своем официальном сайте решила напомнить игрокам, собравшимся выступать в Суперлиге, что только ФХУ имеет право организовывать официальные соревнования.

"Все игроки, тренеры, должностные лица клубов, судьи, лайнсмены, причастные к участию в нелегитимных турнирах, будут дисквалифицированы и не допущены к участию в официальных соревнованиях. Не только на территории Украины, потому что эти лица получат бан в трансферной системе. Соответственно играть, судить или тренировать команды с официального украинского чемпионата нарушители не смогут даже в следующем сезоне. хоккеем, на неопределенный срок", — отмечается в заявлении организации.

Отметим, что клубы Суперлиги уже проводят контрольные матчи и готовятся к старту в декабре.

ФХУ ранее сообщила, что официальный чемпионат Украины продолжится с четырьмя участниками ("Сокол", "Кременчуг", "Рулав Одд", "Днепр").

Скандал в украинском хоккее: с чего все началось

В преддверии товарищеского турнира в Венгрии 6 хоккеистов "Донбасса" и один игрок "Краматорска" самовольно покинули расположение сборной Украины.

Решение отозвать своих хоккеистов из национальной команды было принято президентом "Донбасса" Борисом Колесниковым после заседания общего собрания УХЛ.

В федерации хоккея отметили, что Колесников "в который раз пытался навязать другим участникам общества свое видение процесса развития организации". В итоге Колесников демонстративно покинул заседание общего собрания.

Не стал выполнять приказ Колесникова только один игрок "Донбасса" Виталий Лялько. Сразу после этого клуб сообщил, что расторг с ним контракт.

После этого Федерация хоккея Украины (ФХУ) отстранила самовольно покинувших расположение сборной игроков от официальных поединков на время проведения расследования. Однако "Донбасс" и "Краматорск" три матча подряд бойкотировали "бан" своих хоккеистов и выпускали их на лед в играх УХЛ, за что и были исключены из чемпионата.