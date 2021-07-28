Полуфинал не по зубам: украинские теннисистки-близняшки вылетели с Олимпиады-2020

Полуфинал не по зубам: украинские теннисистки-близняшки вылетели с Олимпиады-2020

Людмила и Надежда Киченок прекратили свои выступления в парном разряде, проиграв паре из ОКР.

Сестры Людмила и Надежда Киченок не сумели выйти в полуфинал парного теннисного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В четвертьфинале украинские сестры-близняшки уступили представительницам ОКР Веронике Кудерметовой и Елене Весниной - 2:6, 1:6.

Таким образом, сестрам Киченок не удалось повторить лучший результат Украины в парном разряде на Олимпиадах - на Играх в Пекине в 2008 году Алена и Катерина Бондаренко играли в полуфинале, но заняли тогда четвертое место.

Участие в четвертьфинале парного разряда - личный рекорд для сестер Киченок на Олимпиадах. На предыдущих Играх в Рио они уступили уже в первом матче на стадии 1/16 финала.

Как ранее сообщал ТСН Проспорт, Элина Свитолина уверенно вышла в полуфинал Олимпиады в Токио. Это историческое достижение Украины в одиночном теннисе на Олимпиадах.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 28 июля в нашей онлайн-трансляции.

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