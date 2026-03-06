ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Полуфиналист ЧМ-2022 по футболу сменил главного тренера

Валид Реграри покинул пост наставника марокканской сборной.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Валид Реграри

Валид Реграри / © Associated Press

Федерация футбола Марокко объявила об уходе Валида Реграри с поста главного тренера национальной сборной.

Об этом марокканская федерация футбола сообщила на своей странице в соцсети X.

На посту наставника марокканской национальной команды Реграри заменит Мохамед Уаби.

Реграри возглавлял сборную Марокко с августа 2022 года. Он дошел с ней до полуфинала чемпионата мира-2022, а также вывел на ЧМ-2026.

Последним турниром Валида во главе сборной Марокко был домашний Кубок африканских наций, где его команда дошла до финала, но в экстра-таймах уступила Сенегалу (0:1).

Ранее сообщалось, что представлен официальный постер ЧМ-2026 по футболу.

Дата публикации
Количество просмотров
93
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie