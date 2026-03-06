- Дата публикации
Полуфиналист ЧМ-2022 по футболу сменил главного тренера
Валид Реграри покинул пост наставника марокканской сборной.
Федерация футбола Марокко объявила об уходе Валида Реграри с поста главного тренера национальной сборной.
Об этом марокканская федерация футбола сообщила на своей странице в соцсети X.
На посту наставника марокканской национальной команды Реграри заменит Мохамед Уаби.
Реграри возглавлял сборную Марокко с августа 2022 года. Он дошел с ней до полуфинала чемпионата мира-2022, а также вывел на ЧМ-2026.
Последним турниром Валида во главе сборной Марокко был домашний Кубок африканских наций, где его команда дошла до финала, но в экстра-таймах уступила Сенегалу (0:1).
