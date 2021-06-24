"Полумертвая Украина вышла в плей-офф": в России вдребезги разнесли регламент Евро-2020

Страна агрессор бесится, что "сине-желтые", в отличие от российской сборной, сумели попасть в плей-офф.

Российские болельщики и СМИ отреагировали на выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020. Там выразили недовольство нынешним регламентом турнире, согласно которому даже не самые сильные команды имеют возможность преодолеть групповую стадию.

"Давайте честно: украинцы должны были пропускать больше Нидерландов, еле унесли ноги от сборной Северной Македонии и без шансов проиграли Австрии. Они вышли из группы только потому, что проиграли не так крупно, как Финляндия или Словакия.

Если мы хотим сильный и интересный турнир, то в плей-офф не должно быть пассажиров. В этом году пассажирами можно назвать не только Украину, но и Австрию, Чехию, Уэльс, а также Данию или Швецию. На Евро-2008 эти команды были бы аутсайдерами в группах (если вообще туда пробились). А на Евро-2012 после групповой стадии сразу шли четвертьфиналы, где пассажиров было всего двое - Чехия и Греция.

Вы можете возразить, что так игры становятся более интересными для нетопових сборных, а футбол - всемирной историей. Но из-за этого формата мы вынуждены смотреть пир футбола в матчах Швейцарии или Турции с Уэльсом, России и Финляндии, Шотландии и Чехии, Украины и Северной Македонии, Швеции со Словакией. Это интересно кому-то, кроме болельщиков этих стран? Кажется, что это игры совершенно средних команд, которые при жестком отборе не попали бы на Евро вообще. А если в УЕФА хотели создать "праздник для всех", то убили его распылением игр по всей Европе", - пишет издание Чемпионат.

"Украина не сильно лучше сборную России - у них тоже три очка, но по разнице мячей они оказались более фартовыми", - заявил член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Сборную России сравнивают с Украиной? Кто это делает? Идиоты! Лично я сравнивать с Украиной не хочу - мне на них плевать. Я болею за красивый футбол. Сегодня играют Португалия и Франция - вот это матч! Или, например, встреча Швеции и Польши, когда шведы забивают на 94-й минуте и доказывают, что в футбол играют до финального свистка. Испанцев сегодня прорвало: они забили словакам пять мячей. Зачем мне нужна Украина? В последнем матче австрийцы возили их как дерьмо по полю. Что в них особенного? Почему мы унижаем сами себя? Великая Россия и непонятная украинский окраина", - сказал депутат Госдумы Игорь Лебедев.

"Даже полумертвая Украина вышла в плей-офф", - прокомментировал успех команды Андрея Шевченко один из болельщиков.

Шведы спасают ситуацию и похоже будут играть с Украиной. Даже полумёртвая Украина вышла в плей-офф ... — La Russie parle (@Russia_calls) June 23, 2021

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

В 1/8 финала Украина сыграет против Швеции. Этот матч состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

Новости мира: посол Швеции в Украине пошутил в соцсети над украинской сборной

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку