Полуостров вернули: на сайте Олимпиады исправили карту с украинским Крымом

Ранее Крым на карте был отграничен от Украины.

Вернули Крым Украине на олимпийском сайте: организаторы исправили карту, на которой полуостров был отделен.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июля.

Также читайте МОК изменил девиз Олимпийских игр, которому больше 126 лет

Накануне на официальном сайте соревнований на карте мира между материковой территорией Украины и Крымом была такая же линия, какой обозначены границы между различными государствами.

В украинском МИД мгновенно отреагировали и поручили дипломатам разобраться в ситуации. Вскоре карту на сайте Олимпийских игр обновили. Сейчас на ней украинские границы выглядят так же целостными, как их и признает международное сообщество.

Новости мира: на олимпийском сайте организаторы "вернули" Крым Украине

Как сообщалось, летние Олимпийские игры 23 июля стартуют в Токио. Церемония открытия начнется в 14:00 по Киеву и продлится около четырех часов. Украина на этих соревнованиях представят 157 спортсменов в 25 видах спорта. 32 Олимпийские игры должны были состояться еще в прошлом году. Однако их перенесли из-за страха распространения коронавируса.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку