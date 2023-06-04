Помешало удаление: "Динамо" не смогло победой завершить провальный сезон УПЛ

"Динамо" не сумело обыграть "Металлист 1925" в поединке заключительного, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:1 .

На 20-й минуте киевский клуб вывел вперед Эрик Рамирес. Венесуэльский нападающий реализовал пенальти, который сам и заработал.

Однако на 32-й минуте "бело-синие" остались в меньшинстве – 19-летний защитник Максим Дячук заработал прямую красную карточку за фол последней надежды.

Через шесть минут харьковчане воспользовались численным преимуществом – Артем Габелок из-за пределов штрафной пробил точно в угол.

Больше до финального свистка счет не изменился. За минуту до конца основного времени встречи составы выровнялись – Габелок получил вторую желтую карточку.

Отметим, что в этом сезоне "Динамо" (60 очков) досрочно заняло в УПЛ только четвертое место, позволяющее сыграть в квалификации Лиги конференций.

"Бело-синие" лишь во второй раз в своей истории остались без медалей чемпионата Украины. Впервые это произошло в 2014 году, когда команду возглавлял Олег Блохин.

В свою очередь, "Металлист 1925" (32 балла) финишировал на 12-й позиции и гарантировал себе сохранение прописки в элитном дивизионе, избежав переходных матчей.

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