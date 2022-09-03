Помог африканский новичок: "Днепр-1" уверенно обыграл "Верес" в поединке УПЛ

"Днепр-1" одержал победу над "Вересом" в 3-м туре украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился победой команды Александра Кучера со счетом 2:0 .

Днепряне вышли вперед в конце первого тайма. В своем дебютном матче за новую команду отличился алжирский защитник Амаш.

Сразу после перерыва Владимир Адамюк ударом головой удвоил преимущество днепровского клуба после розыгрыша штрафного. Ассистировал ему Амаш, который добавил к своему голу еще и результативную передачу.

Это вторая подряд победа "Днепра-1" в нынешнем сезоне УПЛ. В прошлом туре подопечные Кучера сенсационно разгромили "Динамо" (3:0).

"Днепр-1" с 6 очками после двух матчей поднялся на третье место в таблице УПЛ. "Верес" имеет 6 очков после трех игр и занимает шестое место.

В следующем туре днепряне 11 сентября сыграют с "Металлистом 1925", а клуб из Ровно днем раньше померяется силами с "Кривбассом".

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