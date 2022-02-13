Помог ассист вратаря: "Милан" обыграл команду Супряги и захватил лидерство в Серии А (видео)

Помог ассист вратаря: "Милан" обыграл команду Супряги и захватил лидерство в Серии А (видео)

Украинец провел поединок на скамейке для запасных.

"Милан" победил "Сампдорию" в домашнем матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча на "Сан-Сиро" завершилась со счетом 1:0 .

Решающим в противостоянии стал забитый мяч на 8-й минуте. Его автор - португальский нападающий "россонери" Рафаэл Леау. Интересно, что голевую передачу ему отдал вратарь "красно-черных" Майк Меньян.

Арендованный у киевского "Динамо" форвард генуэзцев Владислав Супряга всю игру просидел на скамье запасных.

Благодаря этой победе подопечные Стефано Пиоли с 55 очками как минимум временно возглавили Серию А. "Россонери" обошли на вершине таблицы "Интер" (54 балла), который днем ранее разделил очки с "Наполи" (1:1). Однако у "нерадзурри" еще есть игра в запасе.

"Сампдория" с 23 пунктами осталась на 16-й позиции.

В следующем туре Серии А "Милан" 19 февраля в гостях сыграет с "Салернитаной", а "Сампдория" в тот же день примет "Эмполи".

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