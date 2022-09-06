Помог автогол футболиста "Шахтера": "Аталанта" с Малиновским за восемь минут победила новичка и вырвалась в лидеры Серии А

"Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, в рамках 5-го тура Чемпионата Италии одолела на выезде "Монцу" со счетом 2:0.
Основные события в этой игре развернулись во втором тайме, когда в течение восьми минут "бергамаски" дважды поразили сетку ворот новичка Серии А. Забитыми мячами за "Аталанту" отличились Расмус Хойлунн (57 минута) и бывший футболист донецкого "Шахтера" Марлон, которыйчерез восемь минут оформил автогол. Отметим, что он выступает в составе "Монцы" на правах аренды.
Что касается Малиновского, то он провел в игре 71 минуту.
E ci prendiamo 3 пункта anche a Monza!!!— Atalanta BC (@Atalanta_BC) September 5, 2022
We wiiiin in Monza!!! @Plus500 #MonzaAtalanta #SerieA #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/omml5VWvBw
Таким образом, победив "Монцу", "Аталанта" единолично возглавила турнирную таблицу внутреннего первенства. После пяти туров в их активе 13 баллов. Что касается "Монцы", то они проиграли все пять стартовых поединков в Серии А. Не имея ни одного очка, они прогнозируемо замыкают турнирную таблицу.
- В 6-м туре "Аталанта" сыграет с еще одним новичком – "Кремонезе". "Монца", в свою очередь, попытается набрать первые зачетные пункты на выезде с "Лечче", который также провел прошедший сезон в Серии В. Обе эти игры состоятся в субботу, 11 сентября;
- В других двух матчах игрового дня были зафиксированы следующие результаты: "Салернитана" — "Эмполи" (2:2), "Торино" — "Лечче" (1:0).
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