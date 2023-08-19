Помог автогол: "Тоттенхэм" разобрался с "Манчестер Юнайтед" в центральном матче тура АПЛ

"Тоттенхэм" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:0 .

Первый тайм поединка прошел без голов. На старте второй половины встречи лондонцы вышли вперед – точным ударом на 49-й минуте отличился Папе Матар Сарр.

В конце игры "шпорам" удалось укрепить свое преимущество. На 83-й минуте автогол в свой пассив занес защитник "манкунианцев" Лисандро Мартинес.

После этой победы "Тоттенхэм" (4 очка) вышел на четвертое место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" с тремя баллами занимает 10-ю позицию.

В следующем туре "шпоры" 26 августа на выезде сыграют против "Борнмута" украинского защитника Ильи Забарного, МЮ в тот же день будет принимать "Ноттингем".

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