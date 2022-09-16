Помог "Днепру-1" впервые триумфовать в еврокубке: Довбик претендует на звание лучшего игрока и автора гола тура ЛК

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик включен УЕФА в номинанты на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги конференций.
В четверг, 15 сентября, в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона-2022/23 "Днепр-1" одержал победу над кипрским "Аполлоном" ( 1:3 ). Форвард "Днепра-1" Артем Довбик, помогший своей команде победить, попал в список кандидатов на звание лучшего игрока недели турнира.
Украинец записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.
Также за награду сразятся полузащитник "Истанбул Башакшехира" Сердар Гюрлер (2 гола), хавбек "Юргордена" Эмманюэль Банда (гол+ассист) и футболист Деян Любичич из "Кельна" (2 гола). Проголосовать можно по ссылке.
Who are you voting as your Player of the Week?— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022
⭐️ Serdar Gürler
⭐️ Artem Dovbyk
⭐️ Dejan Ljubicic
⭐️ Emmanuel Banda #Laufenn | #UECLPOTW | #UECL
Кроме того, первый гол Довбика в ворота "Аполлона" претендует на звание лучшего взятия ворот второго тура ЛК. Отдать свой голос можно здесь.
⚽️ Baena, Otubanjo, Dovbyk & Odjidja-Ofoe— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022
Which goal was the best on Matchday 2? @Heineken | #UECLGOTW | #UECL
- После двух туров АЗ возглавляет квартет с 6 очками. "Днепр-1" занимает второе место, имея в своем активе 3 балла. "Вадуц" и "Аполлон" набрали по одному пункту.
- Поединки 3-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 6 октября: "Днепр-1" – "Вадуц", АЗ – "Аполлон".
Добавим, что в первом туре группового этапа Лиги конференций днепровский клуб минимально уступил АЗ (0:1). В свою очередь "Аполлон" расписал безголевую ничью с "Вадуцом" (0:0).
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