Помог "Днепру-1" впервые триумфовать в еврокубке: Довбик претендует на звание лучшего игрока и автора гола тура ЛК

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик включен УЕФА в номинанты на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги конференций.

В четверг, 15 сентября, в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона-2022/23 "Днепр-1" одержал победу над кипрским "Аполлоном" ( 1:3 ). Форвард "Днепра-1" Артем Довбик, помогший своей команде победить, попал в список кандидатов на звание лучшего игрока недели турнира.

Украинец записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Также за награду сразятся полузащитник "Истанбул Башакшехира" Сердар Гюрлер (2 гола), хавбек "Юргордена" Эмманюэль Банда (гол+ассист) и футболист Деян Любичич из "Кельна" (2 гола). Проголосовать можно по ссылке.

Who are you voting as your Player of the Week?



⭐️ Serdar Gürler

⭐️ Artem Dovbyk

⭐️ Dejan Ljubicic

⭐️ Emmanuel Banda #Laufenn | #UECLPOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022

Кроме того, первый гол Довбика в ворота "Аполлона" претендует на звание лучшего взятия ворот второго тура ЛК. Отдать свой голос можно здесь.

⚽️ Baena, Otubanjo, Dovbyk & Odjidja-Ofoe



Which goal was the best on Matchday 2? @Heineken | #UECLGOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022

После двух туров АЗ возглавляет квартет с 6 очками. "Днепр-1" занимает второе место, имея в своем активе 3 балла. "Вадуц" и "Аполлон" набрали по одному пункту.

Поединки 3-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 6 октября: "Днепр-1" – "Вадуц", АЗ – "Аполлон".

Добавим, что в первом туре группового этапа Лиги конференций днепровский клуб минимально уступил АЗ (0:1). В свою очередь "Аполлон" расписал безголевую ничью с "Вадуцом" (0:0).

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