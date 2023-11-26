Помог эффектный сейв Лунина: "Реал" разгромил соперника и сбросил "Жирону" с вершины Ла Лиги (видео)

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в гостях разбил "Кадис" в матче 14-го тура испанской Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:3 .

"Сливочные" вышли вперед на 14-й минуте усилиями Родриго. Во втором тайме подопечные Карло Анчелотти развили свой успех – на 64-й минуте Родриго оформил дубль, воспользовавшись пасом Луки Модрича.

Окончательный счет поединка на 74-й минуте установил Джуд Беллингем, а Родриго прибавил к двум забитым мячам результативную передачу. Для Беллингема этот гол стал 11-м в 12 матчах текущего сезона Примеры – он возглавляет бомбардирскую гонку. Также в активе 20-летнего англичанина два ассиста.

Лунин вышел в стартовом составе "Королевского клуба" благодаря травмам основного голкипера Тибо Куртуа и арендованного у "Челси" Кепы Аррисабалаги. 24-летний украинец сполна воспользовался своим шансом и провел "сухой" матч.

За игру Андрей совершил три сейва, один из которых на 39-й минуте после очень сложного удара Рохера Марти из-за пределов штрафной – украинский вратарь в невероятном прыжке отразил мяч на угловой.

Обзор матча "Кадис" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

Эта победа позволила мадридцам (35 очков) возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. "Реал" на один балл опережает "Жирону" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которая в понедельник, 27 ноября, на своем поле сыграет против "Атетика" Бильбао. "Кадис" (10 пунктов) находится на 16-й позиции.

В следующем туре чемпионата Испании "бланкос" 2 декабря примут "Гранаду". Перед этим, 29 ноября, команда Анчелотти дома сыграет против "Наполи" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В тот же день "Кадис" в Примере на выезде встретится с "Мальоркой".

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