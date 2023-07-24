Помог эффектный сейв Лунина: "Реал" совершил феерический камбэк и победил "Милан" (видео)

Мадридский "Реал" с украинцем Андреем Луниным в составе обыграл "Милан" в товарищеском матче, который состоялся в ночь на 24 июля на стадионе "Роуз Боул" в Пасадене (США) – 3:2 .

До перерыва "россонери" дважды поразили ворота соперника. Забитыми мячами отличились Фикайо Томори и Лука Ромеро.

Однако после перерыва "сливочные" смогли мовершить яркий камбэк. Дубль Федерико Вальвереде и гол Винисиуса Жуниора принесли испанскому клубу волевую победу.

Отметим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел полный матч.

На 75-й минуте поединка, при счете 2:2, украинец в эффектном прыжке среагировал на удар головой Оливье Жиру из пределов штрафной площадки.

Paradon de Lunin pic.twitter.com/soXcWej5cS — MadridTotal (@MadridTotal_) 24 July 2023

Обзор матча

Это был первый матч "Реала" после выхода из отпуска. Впереди у "бланкос" запланированы контрольные игры против "Манчестер Юнайтед" (27 июля), "Барселоны" (30 июля) и "Ювентуса" (3 августа).

Новый сезон Ла Лиги команда Карло Анчелотти начнет 12 августа выездным поединком против "Атлетика" Бильбао.

Напомним, прошлую кампанию "сливочные" завершили на втором месте в турнирной таблице Примеры, уступив чемпионство "Барселоне".

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