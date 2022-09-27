Помог хет-трик таланта "Шахтера": молодежная сборная Украины разгромной победой пробилась на Евро-2023

Во вторник, 27 сентября, состоялся матч отбора молодежного Евро-2023, в котором сборная Украины U-21 встречалась со сверстниками из Словакии.

Сборная Украины U-21 победила Словакию во втором матче плей-офф отбора на Евро-2023 и пробилась в основную часть континентального первенства. Матч завершился со счетом — 3:0 .

Победу "сине-желтым" принес хет-трик 21-летнего форварда Даниила Сикана. Он открыл счет на 48-й минуте – Георгий Судаков идеальной передачей нашел подключение Алексея Сыча, а тот сбросил в центр – Сикан поразил уже пустые ворота. Спустя шесть минут Сикан на добивании после Александра Драмбаева удвоил преимущество своей команды. Финальную точку нападающий поставил на 66-й минуте после передачи Александра Назаренко.

В первом матче словацкая сборная выиграла со счетом 3:2. Общий счет после двухматчевого противостояния Украины и Словакии – 5:3 в пользу подопечных Ротаня.

Финальный турнир Евро-2023 пройдет в июне-июле 2023 года. Его будут принимать Грузия и Румыния, они получили автоматические путевки в качестве хозяев турнира.

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