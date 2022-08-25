Помог команде Реброва победить: Ярмоленко забил дебютный гол за "Аль-Айн"

В четверг, 25 августа, команда Сергея Реброва провела товарищеский матч против "Хаур-Факкана", также представляющего ОАЭ.

Поединок завершился победой "Аль-Айна" со счетом 3:1 , а один из мячей на 61-й минуте забил именно Ярмоленко.

Для Андрея это дебютный гол в футболке "Аль-Айна". Украинец провел на поле весь матч.

Официально игроком клуба из ОАЭ Андрей стал в середине июля. Контракт Андрея с "Аль-Айном" рассчитан на один год - до конца сезона-2022/23. Ярмоленко перебрался в "Аль-Айн" в статусе свободного агента. Этим летом у него завершился контракт с лондонским "Вест Хэмом".

Ярмоленко - воспитанник черниговского футбола, а с 2006 до 2017 года выступал за киевское "Динамо". За это время вингер сыграл за "бело-синих" 340 матчей во всех турнирах, забил 137 голов и отдал 90 ассистов. С киевлянами Андрей трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.

Летом 2017 года Андрей за 25 миллионов евро перешел в "Боруссию" Дортмунд. За немецкий клуб он провел 26 поединков и забил 6 голов.

Летом 2018 года Ярмоленко перебрался в лондонский "Вест Хэм". За первую команду "молотобойцев" Андрей сыграл 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 ассистов. В сезоне-2021/22 Ярмоленко сыграл за лондонцев 32 матча во всех турнирах, забив три гола.

Ярмоленко - капитан и второй бомбардир в истории сборной Украины. На его счету 109 матчей за национальную команду, в которых он забил 45 голов.

Добавим, что с 2014 по 2017 год Ярмоленко в "Динамо" выступал именно под руководством Реброва.

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