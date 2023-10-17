Помог курьезный автогол: Украина с шедевром Мудрика обыграла Мальту в отборе на Евро-2024 (видео)

Сборная Украины обыграла Мальту в матче 8-го тура отбора на Евро-2024. Поединок в Та-Кале на Национальном стадионе завершился со счетом 1:3 .

На старте встречи хозяева шокировали подопечных Сергея Реброва. На 12-й минуте Пол Мбонг совершил сольный прорыв и с линии штрафной пробил низом – мяч от ноги голкипера "сине-желтых" Анатолия Трубина оказался в воротах.

Однако еще до перерыва украинцам удалось не только отыграться, но выйти вперед. Сначала на 38-й минуте произошел чрезвычайно курьезный автогол мальтийцев – Райан Камензули срезал мяч в свои ворота после неудачного удара Георгия Судакова.

А на 43-й минуте Артем Довбик реализовал пенальти, назначенный арбитром за фол против Михаила Мудрика в штрафной сборной Мальты.

Хозяева поля сразу же опасно ответили – Мэттью Гилломье из-за пределов штрафной попал в перекладину ворот Трубина.

Во втором тайме сборная Украины забила третий мяч. На 85-й минуте Михаил Мудрик протянул мяч по левому флангу и отличным ударом поразил дальний угол.

В другом поединке восьмого тура группы С в Лондоне сборная Англии победила команду Италии со счетом 3:1.

Таким образом, сборная Украины с 13 очками вышла на второе место в группе C. Подопечные Реброва обошли Италию (10 баллов), которая имеет матч в запасе. Англия (16 пунктов) досрочно вышла на Евро-2024. Северная Македония (7) и Мальта (0) потеряли шансы финишировать в топ-2.

В своем заключительном матче группового раунда отбора на первенство континента сборная Украины будет принимать Италию. Поединок состоится 20 ноября в немецком Леверкузене.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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