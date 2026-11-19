Святослав Михайлюк / © Associated Press

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Украинский игрок "Юты Джаз" Святослав Михайлюк провел самый результативный матч сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

29-летний уроженец Черкасс набрал 15 очков в поединке регулярного чемпионата против "Лос-Анджелес Лейкерс". Команда украинца одержала победу над лидером Западной конференции со счетом 109:97.

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Святослав провел на паркете 34 минуты. Кроме набранных 15 очков, он также сделал 3 подбора, 5 ассистов и 2 перехвата. Баскетболист реализовал 4 из 10 точных бросков с игры и 3 из 4 штрафных.

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Обзор матча

Это самый результативный матч украинца в текущем сезоне НБА. Перед этим он набирал 10 очков на старте сезона в игре против "Мемфиса".

Для "Юты" — это вторая победа подряд в НБА. Команда Михайлюка сейчас занимает предпоследнее, 14-е место в Западной конференции — 3 победы и 13 поражений на старте сезона.

"Лос-Анджелес Лейкерс", несмотря на поражение, продолжает лидировать в Западной конференции — 13 побед и 3 поражения с начала сезона.

Ранее сообщалось, что Михайлюк не попал в состав сборной Украины по баскетболу на ноябрьские матчи отбора чемпионата мира-2027. Клубы НБА не отпускают своих игроков на матчи национальных сборных, которые проходят во время сезона.

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