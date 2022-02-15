Звездный датчанин, переживший остановку сердца во время Евро-2020, впервые сыграл за 9 месяцев

Эрикскен принял участие в товарищеском матче.
В понедельник, 14 февраля, полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен впервые сыграл за новую команду.
Датский футболист провел 60 минут в товарищеском матче с "Саутенд Юнайтед" (3:2), сообщает официальный сайт Брентфорда.
Один из голов был забит при непосредственном участии датчанина, отдавшего результативную передачу.
Добавим, что вчера футболист праздновал 30-летие.
Следующий официальный поединок "Брентфорда" состоится 19 февраля против "Арсенала".
- Кристиан Эриксен подписал контракт с "Брентфордом" в конце прошлого месяца.
- Ранее Эриксен играл за миланский "Интер", который в середине декабря объявил о расторжении контракта с датчанцем. Подобное решение клуба связано со здоровьем 29-летнего полузащитника. Дело в том, что теперь Эриксен должен играть только с дефибриллятором, а это запрещено итальянским законодательством;
- Эриксен выступал за "Интер" с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил восемь голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона 2020/2021;
- "Брентфорд" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ. После 23 туров в активе "пчел" 23 очка.
Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно
- 12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания — Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.
- На поле появились врачи, чтобы оказать игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибрилляцию сердца, пока партнеры закрывали пострадавшего от камер. Игрок был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось.
- Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно – команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.
- Позже врач сборной Дании Мортен Боэсен рассказал о состоянии Эриксена, а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.
- 15 июня Эриксен впервые вышел на связь. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все хорошо.
- 17 июня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риск для здоровья футболиста в будущем.
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