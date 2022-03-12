Помог прервать серию поражений: украинец Коваленко сделал победный ассист в Серии А (видео)

Помог прервать серию поражений: украинец Коваленко сделал победный ассист в Серии А (видео)

Хавбек отметился пятым результативным действием в сезоне.

В рамках 29-го тура чемпионата Италии по футболу "Специя" сумела обыграть "Кальяри" – 2:0 .

Хозяева поля отрыли счет на 55-й минуте – забил Мартин Эрлич.

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел на поле на 68-й минуте и сделал результативную передачу на Рея Маная.

В текущем сезоне Коваленко забил один гол и совершил четыре ассиста в 18 матчах за "Специю". Украинец выступает за команду Тиагу Мотты на правах аренды из "Аталанты".

"Специя" Коваленко прервала серию четырех поражений и с 29 очками поднялась на 15 место.

"Кальяри" теперь на последнем месте.

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