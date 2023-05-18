Помог разгромить соперника: Ярмоленко отличился голом в полуфинале Кубка лиги ОАЭ (видео)

Украинский вингер реализовал пенальти.
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился забитым голом за "Аль-Айн" в первом полуфинальном матче Кубка лиги ОАЭ против "Аль-Насра" из Дубая.
33-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 59-й минуте открыл счет во встрече. Ярмоленко уверенно реализовал пенальти ударом в левую от себя "девятку".
Видео гола Ярмоленко
من ركلة جزاء.. يارمولينكو يسجل أول أهداف المباراة #العين_النصر #كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي pic.twitter.com/lddn4AETDx— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 17, 2023
Добавим, что на 82-й минуте Андрей мог оформлять дубль, но его гол был отменен из-за офсайда.
Поединок завершился разгромной победой команды Сергея Реброва со счетом 4:1. Ответный матч состоится 21 мая.
Отметим, что в этом сезоне Ярмоленко принял участие в 32 матчах "Аль-Айна" во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко оформил дубль в матче заключительного тура чемпионата ОАЭ и помог "Аль-Айну" завоевать "серебро" национального первенства.
Контракт Андрея с эмиратским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Читайте также:
Ребров подписал контракт со сборной Украины – СМИ
"Верим, боремся!": Ярмоленко пожертвовал средства на приобретение кареты скорой и гуманитарной помощи (фото)
"Немножко стеснялся": Ярмоленко перешел на украинский и объяснил, почему не делал этого раньше