Помог разгромить соперника: Ярмоленко отличился голом в полуфинале Кубка лиги ОАЭ (видео)

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился забитым голом за "Аль-Айн" в первом полуфинальном матче Кубка лиги ОАЭ против "Аль-Насра" из Дубая.

33-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 59-й минуте открыл счет во встрече. Ярмоленко уверенно реализовал пенальти ударом в левую от себя "девятку".

Видео гола Ярмоленко

Добавим, что на 82-й минуте Андрей мог оформлять дубль, но его гол был отменен из-за офсайда.

Поединок завершился разгромной победой команды Сергея Реброва со счетом 4:1 . Ответный матч состоится 21 мая.

Отметим, что в этом сезоне Ярмоленко принял участие в 32 матчах "Аль-Айна" во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко оформил дубль в матче заключительного тура чемпионата ОАЭ и помог "Аль-Айну" завоевать "серебро" национального первенства.

Контракт Андрея с эмиратским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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