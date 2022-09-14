Помог разгромно победить команде Реброва: Ярмоленко попал в символическую сборную тура чемпионата ОАЭ

Украинец Андрей Ярмоленко помог "Аль-Айну" разгромно победить в матче чемпионата ОАЭ и попал в символическую сборную тура.

"Аль-Айн" в домашнем матче 2-го тура чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов уничтожил "Аль-Дафру" – 7:0 .

Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко провел на поле все 90 минут и на 35-й минуте забил 3-й гол своей команды в ворота гостей. Для капитана сборной Украины этот гол стал дебютным в чемпионате ОАЭ в составе "Аль-Айна". Также украинец отличился результативной передачей в этом поединке.

Благодаря такой результативности Ярмоленко включили в команду недели чемпионата ОАЭ с отметкой 8.2.

Официально игроком клуба из ОАЭ Андрей стал в середине июля. Контракт Андрея с "Аль-Айном" рассчитан на один год – до конца сезона-2022/23. Ярмоленко перебрался в команду, возглавляемую известным украинским тренером Сергеем Ребровым, в статусе свободного агента. Этим летом у него завершился контракт с лондонским "Вест Гэмом".

Ярмоленко — воспитанник черниговского футбола, а с 2006 по 2017 год выступал за киевское "Динамо". За это время вингер сыграл за "бело-синих" 340 матчей во всех турнирах, забил 137 голов и отдал 90 ассистам. С киевлянами Андрей трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.

Летом 2017 года Андрей за 25 миллионов евро перешел в "Боруссию" Дортмунд. За немецкий клуб он провел 26 поединков и забил 6 голов.

Летом 2018 года Ярмоленко перебрался в лондонский "Вест Гемма". За первую команду "молотобойцев" Андрей сыграл 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 ассистов. В сезоне-2021/22 Ярмоленко сыграл за лондонцев 32 матча во всех турнирах, забив три гола.

Ярмоленко – капитан и второй бомбардир в истории сборной Украины. На его счету 109 матчей за национальную команду, в которых он забил 45 голов.

Добавим, что с 2014 по 2017 год Ярмоленко в "Динамо" выступал именно под руководством Реброва.

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