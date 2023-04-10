Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Помог разгромно победить: Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне за "Аль-Айн" (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
111
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Помог разгромно победить: Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне за "Аль-Айн" (видео)

twitter.com/alainfcae_en

Это первый мяч украинского футболиста после травмы.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко отличился голом за "Аль-Айн" в матче 22-го тура чемпионата ОАЭ против "Хаур-Факкана".

33-летний вингер вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 68 минут. За несколько минут до своей замены украинец отличился голом, замкнув прострел от одноклубника на дальней штанге.

Видео гола Ярмоленко

После забитого мяча Ярмоленко счет стал 0:3 в пользу подопечных Сергея Реброва. Больше до финального свистка команды не отмечались.

Недавно украинец восстановился после травмы, полученной в конце февраля в матче за Суперкубок ОАЭ. Поэтому гол в ворота "Хаур-Факкана" стал для него первым в официальном матче после возвращения на поле.

В целом для Андрея этот поединок стал 25-м за "Аль-Айн" во всех турнирах. В активе Ярмоленко теперь девять голов и три результативных передачи.

После 22-го тура команда Реброва идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, отставая от лидера – "Шабаб Аль-Ахли" – на пять очков.

Читайте также:

"Арсенал" с Зинченко упустил победу над "Ливерпулем", осложнив себе борьбу за чемпионство (видео)

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Манчестер Сити – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
111
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация