Помог разгромно победить: Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне за "Аль-Айн" (видео)

Это первый мяч украинского футболиста после травмы.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко отличился голом за "Аль-Айн" в матче 22-го тура чемпионата ОАЭ против "Хаур-Факкана".

33-летний вингер вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 68 минут. За несколько минут до своей замены украинец отличился голом, замкнув прострел от одноклубника на дальней штанге.

Видео гола Ярмоленко

الهدف الثالث للعين عن طريق يارمولينكو بتمريرة من لابا #خورفكان_العين #دوري_أدنوك_للمح /. — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 9, 2023

После забитого мяча Ярмоленко счет стал 0:3 в пользу подопечных Сергея Реброва. Больше до финального свистка команды не отмечались.

Недавно украинец восстановился после травмы, полученной в конце февраля в матче за Суперкубок ОАЭ. Поэтому гол в ворота "Хаур-Факкана" стал для него первым в официальном матче после возвращения на поле.

В целом для Андрея этот поединок стал 25-м за "Аль-Айн" во всех турнирах. В активе Ярмоленко теперь девять голов и три результативных передачи.

После 22-го тура команда Реброва идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, отставая от лидера – "Шабаб Аль-Ахли" – на пять очков.

Читайте также:

"Арсенал" с Зинченко упустил победу над "Ливерпулем", осложнив себе борьбу за чемпионство (видео)

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Манчестер Сити – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов