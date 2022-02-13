Помог уничтожить соперника: украинский вингер продолжает феерить в Бельгии (видео)

Швед снова забил за "Мехелен".

В рамках 27-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" принимал на своем поле "Остенде" и одержал разгромную победу – 3:0 .

Марьян Швед появился на поле с первых минут и смог отличиться забитым голом в начале второй половины игры.

После забитого гола вингер провел на поле еще 17 минут и отправился отдыхать на скамью запасных при счете 3:0 в пользу "Мехелена".

Украинский вингер в текущем сезоне провел 22 поединка на клубном уровне, в которых смог отличиться тремя голами и тремя ассистами.

После этой победы "Мехелен" продолжает занимать седьмое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. В его активе 42 очка.

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