Помог выиграть дерби: Зинченко вошел в символическую сборную тура АПЛ

Украинец приобщился к победе "пушкарей" над "Тоттенхэмом".
Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко попал в символическую сборную 20 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Украинец вышел в стартовом составе "канониров" на дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма" и провел на поле 86 минут, после чего его заменил японский защитник Такехиро Томиясу.
Поединок завершился победой команды нашего 26-летнего соотечественника со счетом 0:2.
За свое выступление Зинченко получил отметку 7,4, что позволило ему оказаться среди лучших игроков по итогам тура.
Символическая сборная 20-го тура АПЛ по версии WhoScored
В этом сезоне в активе Зинченко 13 матчей за "канониров" во всех турнирах, в которых он сделал одну голевую передачу.
- "Арсенал" продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, набрав 47 очков. Отрыв "пушкарей" от идущего вторым "Манчестер Сити" вырос до 8 баллов.
- В следующем туре Зинченко и Ко 22 января примут "Манчестер Юнайтед".
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