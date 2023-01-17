Помог выиграть дерби: Зинченко вошел в символическую сборную тура АПЛ

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко попал в символическую сборную 20 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Украинец вышел в стартовом составе "канониров" на дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма" и провел на поле 86 минут, после чего его заменил японский защитник Такехиро Томиясу.

Поединок завершился победой команды нашего 26-летнего соотечественника со счетом 0:2 .

За свое выступление Зинченко получил отметку 7,4, что позволило ему оказаться среди лучших игроков по итогам тура.

Символическая сборная 20-го тура АПЛ по версии WhoScored

В этом сезоне в активе Зинченко 13 матчей за "канониров" во всех турнирах, в которых он сделал одну голевую передачу.

"Арсенал" продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, набрав 47 очков. Отрыв "пушкарей" от идущего вторым "Манчестер Сити" вырос до 8 баллов.

В следующем туре Зинченко и Ко 22 января примут "Манчестер Юнайтед".

Читайте также:

"Жирона" официально объявила о подписании Цыганкова: детали трансфера

Скандальный трансфер: Ракицкий официально вернулся в "Шахтер"

Вышел на поле с флагом Украины: "Челси" под аплодисменты фанатов представил Мудрика (видео)