Помог выиграть, но получил нелепую красную: Ярмоленко провел неоднозначный матч за "Вест Хэм" U-23

Украинец забил единственный гол противостояния.

В рамках Кубка Премьер-Лиги "Вест Хэм" U-23 минимально обыграл сверстников из "Суонси" — 1:0 .

Единственный гол поединка забил на 45-й минуте украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко.

А сразу после перерыва, на 50-й минуте, во время верховой борьбы Андрей локтем поразил игрока валлийского клуба, за что увидел перед собой прямую красную карточку.

В нынешнем сезоне Ярмоленко получает мало игровой практики в АПЛ, выходя на последние минуты. Однако в кубковых турнирах украинец играет достаточно стабильно.

5 февраля Ярмоленко сыграл 120 минут в матче Кубка Англии против "Киддерминстера". В общей сложности, на его счету 11 выходов на поле в текущем сезоне АПЛ.

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