Помог вырвать победу: "Арсенал" признал Зинченко лучшим игроком матча с "Манчестер Юнайтед"

Украинец принял участие в двух голевых атаках своей команды.

Лондонский "Арсенал" признал украинского футболиста Александра Зинченко лучшим игроком команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед".

Зинченко вышел на поле в стартовом составе "канониров" и провел полный поединок. Украинец стал соавтором двух голов своей команды, приняв участие в завершающих фазах атак.

Напряженное противостояние завершилось победой "Арсенала" со счетом 3:2 .

Вклад Зинченко в победу над МЮ высоко оценили болельщики "пушкарей". Украинец победил в голосовании за звание лучшего игрока матча на официальном сайте лондонского клуба, опередив даже автора дубля Эдди Нкетиа.

"Энергийность. Стремление. Мастерство", – именно так описала выступление Александра пресс-служба "Арсенала".

Настоящий игрок в матче yesterday?



Энергия. Commitment. Quality.



ALEX ZINCHENKO pic.twitter.com/ocJQWBGJV9 — Arsenal (@Arsenal) January 23, 2023

Добавим, что статистический портал WhoScored поставил Зинченко за матч с "Манчестер Юнайтед" оценку 6,6 – это второй лучший показатель среди всех вышедших в старте игроков линии защиты. На протяжении поединка украинец дважды отобрал мяч, однажды пробил по воротам и имел 88% точности передач.

После победы "Арсенал" набрал 50 очков и продолжает лидировать в АПЛ. Команда Артеты на 5 баллов опережает "Манчестер Сити", имея один матч в запасе.

В следующем туре Зинченко и Ко 4 февраля на выезде сыграют с Эвертоном украинского защитника Виталия Миколенко.

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