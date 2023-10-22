Помог завоевать историческое чемпионство: Беседин забил второй гол за казахстанский клуб (видео)

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Беседин, выступающий ныне за клуб "Ордабасы" отличился голом в матче предпоследнего тура чемпионата Казахстана против "Шахтера" из Караганды.

27-летний украинский форвард вышел в стартовом составе, а на 27-й минуте при счете 2:0 в пользу своей команды довел дело до разгрома, с близкого расстояния замкнув передачу партнера на пустые ворота.

Для Беседина, который летом 2023 года покинул "Динамо", это второй гол в 8 матчах за казахстанский клуб.

Here is Besedin's 2nd goal of the season in the game that sealed the Kazakh title ⚽️



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В итоге "Ордабасы" победил со счетом 3:1 и за один тур до завершения сезона гарантировал себе золотые медали чемпионата Казахстана, оторвавшись на 6 очков от "Астаны".

Отметим, что с первых минут против карагандинского "Шахтера" также играл еще один украинец – Евгений Макаренко, который в текущем сезоне забил один гол и отдал 2 ассиста в 11 матчах за "Ордабасы".

Для клуба из Шымкента это первое чемпионство в истории. Раньше его самым высоким достижением была "бронза" местного первенства 2017-го и 2019 годов. Также "Ордабасы" дважды выигрывал Кубок (2011, 2022) и один раз Суперкубок Казахстана (2012).

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