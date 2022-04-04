Помогает Украине: 98-летний харьковчанин-рекордсмен сыграл в теннис против екс-второй ракетки мира

Помогает Украине: 98-летний харьковчанин-рекордсмен сыграл в теннис против екс-второй ракетки мира

Леонид Станиславский собирается провести выставочные матчи, чтобы собрать средства для украинцев, пострадавших от российского вторжения.

98-летний украинец Леонид Станиславский, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый теннисист планеты, провел спарринг с бывшей второй ракеткой мира, полькой Агнешкой Радванской.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Станиславский выехал из Харькова в польский Люблин. Раньше в одном из интервью Леонид говорил, что мечтает встретиться на корте с Радванской. Поэтому 33-летняя Агнешка специально отправилась в Люблин, чтоб сыграть с украинским рекордсменом.

"Было очень приятно познакомиться с 98-летним Леонидом, который является самым старшим теннисистом мира и входит в Книгу рекордов Гиннесса. Пан Леонид, который приехал из Харькова в Польшу, и до сих пор пребывает в отличной теннисной форме.

Я очень рада осуществить одно из его желаний и выйти с ним на один корт. Желаю ему огромного здоровья и еще больше рекордов в будущем", - написала Радванская на своей странице в Instagram.

Сам 98-летний Станиславский уже готовится к следующим матчам. Он хочет провести благотворительные поединки против других известных польских теннисистов: Хуберта Хуркача, Марека Оратовского, Иги Свентек, а вырученные средства передать украинцам, пострадавшим от войны с российскими оккупантами.

Напомним, раньше Станиславский на Мальорке сыграл с испанцем Рафаэлем Надалем. Также он мечтает встретиться со швейцарцем Роджером Федерером.

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