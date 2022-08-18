Помогла экс-звезда "Шахтера": "Бенфика" обыграла "Динамо" в первом матче на пути к группе Лиги чемпионов

В среду, 17 августа, состоялся первый поединок плей-офф раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23 между киевским "Динамо" и португальской "Бенфикой".

Киевское "Динамо" уступило португальской "Бенфике" в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 0:2 .

Счет матча открыл на 9-й минуте. Жилберту получил мяч в пределах штрафной, быстро сориентировался и отправил круглого в правую девятку.

В середине второго тайма лиссабонцы удвоили свое преимущество. После слишком слабой передачи Виктора Цыганкова на Дениса Попова мяч перехватил бывший форвард "Шахтера" Давид Нерес и отдал простой пас прямо в ноги партнеру по команде. Гонсалу Рамосу оставалось только точно пробить по воротам Бущана.

К концу поединка "бело-синие" пытались создать моменты у ворот соперника, но безуспешно.

В этом матче за "Динамо" дебютировал 18-летний Антон Царенко, являющийся одним из лидеров команды U-19.

Ответный матч состоится во вторник, 23 августа. Начало – 22:00.

Напомним, что на пути в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы "Динамо" после минимальной победы в первой дуэли ( 1:0 ) одолело "Штурм" и на выезде ( 2:1 ).

Читайте также:

УПЛ объявила календарь матчей сезона 2022/23: когда сойдутся "Динамо" и "Шахтер"

Украина в еврокубках-2022/23: кто будет играть в Лиге чемпионов и других турнирах, календарь матчей

Кочергин феерит в Европе: гол украинца вывел "Ракув" в плей-офф квалификации Лиги конференций (видео)