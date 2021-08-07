Помогла смена тренера: "Рух" добыл дебютную победу в сезоне благодаря мощному старту

Основные события в поединке развернулись в первом тайме.

Львовский "Рух" одержал победу над ровненским "Вересом" в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

Львовяне выдали очень мощное начало, которое и предопределило исход поединка. Уже на 6-й минуте Андрей Борячук вывел хозяев вперед, а еще через четыре минуты Юрий Климчук забил второй мяч.

upl.ua

"Верес" смог сократить отставание в счете перед перерывом. Михаил Шестаков поразил ворота соперников на 40-й минуте и вернул интригу в игру.

Но избежать поражения гости не смогли, несмотря на то, что впереди у них было более 50 минут игрового времени. Эта победа стала первой для львовян после расставания с Иваном Федыком и назначения на пост главного тренера команды Леонида Кучука.

"Рух" набрал первые 3 очка и поднялся на 11-е место в таблице УПЛ. "Верес" идет 14-м с единичкой в графе очков.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

В следующем туре львовяне 15 августа сыграют в гостях с "Колос", а ровненцы днем ранее примут "Ворсклу".

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