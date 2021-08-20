Помогли автогол и нереализованный пенальти: "Ворскла" снова выиграла в УПЛ и обошла в таблице "Динамо" и "Шахтер"

Помогли автогол и нереализованный пенальти: "Ворскла" снова выиграла в УПЛ и обошла в таблице "Динамо" и "Шахтер"

Команда Юрия Максимова одержала третью победу при двух ничьих.

Полтавская "Ворскла" нанесла поражение харьковскому "Металлисту 1925" в стартовом матче 5-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Команда Юрия Максимова первый мяч в игре забила на 41-й минуте. Александр Скляр в пределах штрафной площади гостей выкатил мяч под удар Владимиру Чеснакову, а тот поразил верхний угол ворот соперников.

В дебюте второго тайма харьковчане получили возможность сравнять счет, но Юрий Батюшин не реализовал пенальти. Его удар с 11-метровой отметки отразил Дмитрий Ризнык.

vorskla.com.ua

Спустя восемь минут "Металлист 1925" ждала еще одна неприятность. Евгений Ткачук, пытаясь помешать забить Ибрагиму Кане, срезал мяч сам в свои ворота.

"Ворскла" набрала 11 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" с 6 баллами идет 7-м.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 6-м туре "Ворскла" 29 августа в гостях встретится с луганской "Зарей", а "Металлист 1925" днем ранее примет "Днепр-1".

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