Помогли два удаления: "Днепр-1" на последних секундах вырвал победу и продолжает лидировать в УПЛ

"Днепр-1" сумел обыграть львовский "Рух" в выездном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 2:3 .

Хозяева неожиданно вышли вперед на 30-й минуте - точным ударом отличился Алексей Довгий. Подопечные Александра Кучера ответили в компенсированное к первому тайму время - пенальти реализовал Артем Довбик.

В начале второй половины встречи бразилец Таллес снова позволил львовской команде повести в счете. Однако на 58-й минуте защитник "Руха" Виталий Роман получил вторую желтую карточку и оставил львовян в меньшинстве. "Днепр-1" быстро этим воспользовался и восстановил паритет - на 59-й минуте забил Алексей Гуцуляк.

На 78-й минуте "Рух" вообще остался вдевятером - Денис Слюсар был наказан вторым "горчичником". Победу днепрянам принес на 90+5-й минуте гол Сергея Логинова.

Рух - Днепр-1: турнирное положение после матча

После этого поединка "Днепр-1" с 18 очками остался на вершине турнирной таблицы УПЛ. "Рух" с 4 баллами идет на 13-й позиции.

В следующем туре днепряне сыграют против "Ингульца", а львовский коллектив встретится с "Ворсклой". Оба матча должны состояться 19 октября.

Напомним, сегодня, 16 октября, в центральном матче 7-го тура УПЛ сойдутся "Шахтер" и "Динамо". Поединок начнется в 17.00 на "Арене Львов". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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