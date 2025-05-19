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Помогли два удаления: "Реал" с Луниным дожал "Севилью" в Ла Лиге (видео)
Украинский голкипер "сливочных" отыграл "сухой" поединок против "нервионцев".
Мадридский "Реал" на выезде одержал победу над "Севильей" в матче 37-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье завершился со счетом 0:2.
Уже на 12-й минуте встречи "нервийцы" остались в меньшинстве – Лоик Баде получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
В начале второго тайма "Севилья" осталась вдевятером – на 48-й минуте прямую красную карточку заработал Исаак Ромеро, который только в перерыве вышел на замену.
"Сливочные" воспользовались численным преимуществом и вырвали победу. На 75-й минуте счет в матче открыл лучший бомбардир текущего сезона Примеры Килиан Мбаппе. Для француза это 29-й гол в турнире, он на 4 мяча опережает Роберта Левандовски из "Барселоны".
А на 87-й минуте точку в этом поединке поставил Джуд Беллингем, окончательно сняв вопрос о победителе.
Весь матч за "Реал" провел украинский голкипер Андрей Лунин. Для него этот поединок стал 13-м за мадридцев в этом сезоне и пятым "на ноль".
Много работы в матче у Лунина не было, ведь "Севилья" только шесть раз пробила по его воротам, украинец совершил один сейв.
Обзор матча "Севилья" – "Реал" Мадрид
"Реал" (81 очко) досрочно занял второе место в Ла Лиге, проиграв борьбу за чемпионство "Барселоне" (85 баллов).
"Севилья" (41 пункт) находится на 16-й позиции и уже обеспечила себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.
В заключительном туре чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти, который вскоре возглавит сборную Бразилии, 24 мая примут "Реал Сосьедад", а "Севилья" днем позже на выезде встретится с "Вильярреалом".