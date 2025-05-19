Помогли два удаления: "Реал" с Луниным дожал "Севилью" в Ла Лиге (видео)

"Севилья" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридский "Реал" на выезде одержал победу над "Севильей" в матче 37-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье завершился со счетом 0:2 .

Уже на 12-й минуте встречи "нервийцы" остались в меньшинстве – Лоик Баде получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

В начале второго тайма "Севилья" осталась вдевятером – на 48-й минуте прямую красную карточку заработал Исаак Ромеро, который только в перерыве вышел на замену.

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"Сливочные" воспользовались численным преимуществом и вырвали победу. На 75-й минуте счет в матче открыл лучший бомбардир текущего сезона Примеры Килиан Мбаппе. Для француза это 29-й гол в турнире, он на 4 мяча опережает Роберта Левандовски из "Барселоны".

А на 87-й минуте точку в этом поединке поставил Джуд Беллингем, окончательно сняв вопрос о победителе.

Весь матч за "Реал" провел украинский голкипер Андрей Лунин. Для него этот поединок стал 13-м за мадридцев в этом сезоне и пятым "на ноль".

Много работы в матче у Лунина не было, ведь "Севилья" только шесть раз пробила по его воротам, украинец совершил один сейв.

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Обзор матча "Севилья" – "Реал" Мадрид

"Реал" (81 очко) досрочно занял второе место в Ла Лиге, проиграв борьбу за чемпионство "Барселоне" (85 баллов).

"Севилья" (41 пункт) находится на 16-й позиции и уже обеспечила себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.

В заключительном туре чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти, который вскоре возглавит сборную Бразилии, 24 мая примут "Реал Сосьедад", а "Севилья" днем позже на выезде встретится с "Вильярреалом".