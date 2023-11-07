Помогли два удаления у соперника: "Челси" с Мудриком разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде обыграл "Тоттенхэм" в заключительном матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:4 .

Поединок получился чрезвычайно богатым на разные события. Уже на шестой минуте игры "шпоры" повели в счете усилиями Деяна Кулусевски. Спустя восемь минут Сон Хын Мин мог удваивать преимущество команды Ангелоса Постекоглу, но гол южнокорейца был отменен из-за офсайда.

На 21-й минуте "синие" ответили точным ударом Рахима Стерлинга, но после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот. В то же время рефери зафиксировал фол со стороны защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро в штрафной и назначил пенальти, а также показал аргентинцу прямую красную карточку.

С 11-метровой отметки ударом от штанги счет сравнял полузащитник "Челси" Коул Палмер.

На старте второго тайма "шпоры" остались вдевятером. На 55-й минуте Иенома Удоги грубо пошел в подкат неподалеку от собственной штрафной, за что получил вторую желтую карточку.

На 58-й минуте главный тренер "Челси" Маурисио Поччетино выпустил на поле Мудрика, который начал матч на скамейке для запасных. Украинец вышел на замену вместо Энцо Фернандеса.

"Тоттенхэму" удавалось неплохо действовать в защите, а одним из героев поединка стал голкипер хозяев Гульельмо Викарио, однако "Челси" сумел реализовать численное преимущество. На 75-й минуте Николас Джексон расстрелял пустые ворота после передачи Стерлинга.

Через четыре минуты "Тоттенхэм" вдевятером сумел отправить мяч в сетку ворот "Челси", но после просмотра видеоповтора гол Эрика Дайера был отменен из-за положения вне игры.

А в компенсированное время "пенсионеры" забили еще два гола. Оба раза отличился Джексон, который таким образом завершил поединок с хет-триком.

Отметим, что Мудрик пробыл на поле до финального свистка. На 89-й минуте Михаил влетел во вратаря "Тоттенхэма", за что получил от арбитра желтую карточку. Мог украинец и забить, но в моменте с последним голом Джексон решил не отдавать на пустые ворота Мудрику, а пробил сам.

Обзор матча

После этого победного матча "Челси" с 15 очками поднялся на десятое место в АПЛ. "Тоттенхэм" (26 баллов) потерпел первое поражение в этом сезоне и остался на второй позиции, уступая лидеру "Манчестер Сити" одним зачетным пунктом.

В следующем туре чемпионата Англии команда Мудрика 12 ноября примет "Манчестер Сити", а "шпоры" днем ранее на выезде сойдутся с "Вулверхэмптоном".

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